Küresel otomobil fiyatları ve otomotiv piyasası, İsrail-İran-ABD hattındaki gerilimin ikinci ayına girmesiyle yeniden baskı altına girdi. Artan petrol fiyatları ve yükselen üretim maliyetleri, özellikle Türkiye gibi ithalata dayalı pazarlarda fiyat beklentilerini yukarı çekti. Sektörden gelen açıklamalar, araç fiyatlarında yeni artış ihtimalini güçlendirdi. Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt, Orta Doğu'daki gerilimin etkisiyle maliyetlerdeki artışın otomobil fiyatlarına yansıyabileceğini söyledi.

MALİYETLERDEKİ ARTIŞ FİYATLARI ETKİLEYEBİLİR

Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt, üretim ve tedarik maliyetlerinde ciddi artış yaşandığını belirterek bu yükün fiyatlara yansıyabileceğini ifade etti. Küresel gerilimlerin üretim süreçlerini ve lojistik akışını etkilediğine dikkat çeken Bozkurt, artan giderlerin distribütör zinciri üzerinden nihai satış fiyatına taşındığını vurguladı.

JEOPOLİTİK RİSKLER PİYASAYI ETKİLİYOR

Orta Doğu merkezli gelişmelerin yalnızca enerji piyasasını değil, otomotiv sektörünü de doğrudan etkilediği görülüyor. Petrol fiyatlarındaki yükseliş, üretimden nakliyeye kadar geniş bir maliyet kalemini yukarı çekerken, bu durum araç fiyatlarına baskı oluşturuyor. Aynı süreçte talep tarafında da yön değişimi yaşandığı belirtiliyor.

SEKTÖR ÇOKLU RİSKLER ETKİSİNDE

Pandemi sonrası tedarik zinciri sorunları ve küresel çip kriziyle zaten zorlu bir dönemden geçen otomotiv sektörü, yeni maliyet baskılarıyla karşı karşıya kaldı. Üretim giderlerindeki artışın doğrudan satış fiyatlarına yansıması beklenirken, Türkiye’de yüksek vergi yapısı nedeniyle bu artışların daha belirgin hissedilmesi öngörülüyor.

TÜKETİCİ İÇİN YENİ DÖNEM

Mevcut tablo, otomobil almayı planlayan tüketiciler açısından yeni bir fiyat dönemine işaret ediyor. Artan emtia maliyetleri ve aksayan tedarik zinciri, araç üretim maliyetlerini yükseltirken, bu durumun nihai satış fiyatlarına yansıması bekleniyor.