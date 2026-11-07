İki üretici arasında daha önce herhangi bir ortaklık bulunmazken, Tokai Kogyo şirketin tüm oy hakkına sahip hisselerini Japonya Kalkınma Bankası'nın da aralarında yer aldığı yatırımcılardan satın aldı.

Japon otomotiv sektöründe üreticilerin kendi tedarikçileriyle kurduğu ve dışarıya kapalı olan geleneksel "keiretsu" yapısının dışına çıkan bu satın alma, Çinli rakiplerin hem ana vatanlarında hem de Güneydoğu Asya gibi Japon markalarının kalesi sayılan pazarlarda hızla yükselmesiyle zorunlu hale geldi.

Çinli markaların yerel tedarik ağları sayesinde ucuza ve kısa sürede elektrikli araç geliştirmesi, Japon üreticileri ve onların parça tedarikçilerini maliyetleri düşürmek için güçlerini birleştirmeye itti.

553 MİLYON DOLAR GELİR ELDE ETTİ

Araç kapı ve pencereleri için fitil, conta ve elektronik aksam üreten Tokai Kogyo, son mali yılda yaklaşık 553 milyon dolar gelir elde etti. Ana müşterisi Nissan olan ve Kinugawa Rubber ise Nissan'ın satışlarındaki durgunluk, artan faiz oranları ve yüksek borç yükü nedeniyle üretimini sürdürmekte ciddi güçlük çekiyordu.

Bu hamleyle küresel otomotiv conta pazarında sekizinci sıradan dördüncülüğe yükselen Tokai Kogyo, iki şirketin çakışan üretim tesislerini birleştirip ölçek ekonomisi oluşturarak maliyetleri aşağı çekmeyi hedefliyor. Sektördeki değişime dikkat çeken şirket yöneticileri, Çinli üreticilerin pazar payını hızla artırdığı ve ana üreticilerin daha düşük maliyet ile daha hızlı üretim talep ettiği bu yeni dönemde, ölçeği büyütmeden hayatta kalmanın imkansız hale geldiğini vurguluyor.