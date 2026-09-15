Japon otomotiv üreticisi Toyota, 2026 model C-HR EV araçların yaklaşık 10 binini kapsayan geniş çaplı bir geri çağırma süreci başlattı. Yapılan kontrollerde sorunun batarya hücrelerinden ya da fiziksel donanımdan değil, rejeneratif fren sistemindeki yazılım probleminden kaynaklandığı tespit edildi.

SÜRÜŞ ESNASINDA İTİŞ GÜCÜ KESİLEBİLİYOR

Sorun, çekiş bataryasının doluluk oranının yüksek olduğu sırada sert fren yapılmasıyla ortaya çıkabiliyor. Rejeneratif frenleme sırasında oluşan enerjinin sistem tarafından sınırın üzerinde depolanması, elektrikli tahrik sisteminin koruma amacıyla kendini kapatmasına yol açabiliyor.

Bu durum, araç hareket halindeyken ani şekilde itiş gücünün kaybolması riskini beraberinde getiriyor. Özellikle otoyola katılım veya sollama gibi kritik anlarda yaşanabilecek güç kesintisinin güvenlik açısından tehlike oluşturabileceği belirtiliyor.

YAZILIM GÜNCELLEMESİYLE GİDERİLECEK

Toyota, sorunun çözümü için araçların Elektronik Kontrol Ünitesi yazılımının güncellenmesini planlıyor. Güncellemenin kablosuz olarak yapılıp yapılmayacağı konusunda henüz net bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle araç sahiplerinin şimdilik yetkili servislerle iletişime geçerek gerekli işlemler için randevu oluşturması gerekiyor.

AYNI PLATFORMDA BENZER SORUNLAR YAŞANDI

C-HR EV ile aynı e-TNGA altyapısını kullanan bZ serisi, Lexus RZ ve Subaru Solterra modelleri de daha önce yazılım kaynaklı güç kaybı problemleriyle gündeme gelmişti. Aynı mimariyi kullanan bazı araçlarda uzun süre park halinde kalındığında 12 voltluk akünün boşalması gibi farklı elektronik sorunların da kullanıcılar tarafından bildirildiği belirtildi.