CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, parti yönetimindeki bulunanların görevden alınması, il delegelerinin, delegeliğinin askıya alınması, mahalle delege seçimlerinin durdurulmasının yankıları devam ederken, gözler 15 Eylül’de yapılacak CHP 38. Kurultayının iptali için açılan davaya çevrildi.

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin’in, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etmesi de farklı yorumlara neden oldu. Ankara kulislerinde, bu ziyarette Hikmet Çetin’in, Bahçeli’den, “Mutlak Butlan kararı çıkarsa, CHP Genel Başkanlığı’na Kemal Kılıçdaroğlu’nu değil, kendisinin atanmasını istediği” öne sürüldü.

“BÖYLE BİR ŞEY OLABİLİR Mİ?”

Hikmet Çetin, bu konuda yayılan iddialarla ilgili olarak SÖZCÜ’nün sorusunu şöyle yanıtladı:

“Ya böyle bir şey yapabilir miyim? Kim çıkarıyor bunları anlamış değilim. Daha önce bir şey söyledim: ‘Ben, ancak kapıda durur, içeriye kayyumu sokmam’ demiştim. Bugün de aynı sözlerim geçerli. CHP İstanbul İl Binasına gidip arkadaşlara desteğimi bildireceğim.

Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla il yönetiminin görevden alınması, delegelerin delegeliğinin askıya alınması, mahalli delege seçimlerinin durdurulması yönündeki kararı hukuksuzdur. Çünkü, Yüksek Seçim Kurulu gerek İstanbul İl Kongresini gerek 38. Kurultayı onayladı. Yüksek Seçim Kurulu onayladığı zaman mahkemeye, yüksek yargıya gidemiyorsunuz.”

DEVLET BEY'E TEŞEKKÜR

Siyasetin duayen isimlerinden olan Hikmet Çetin’e, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaretinde, bir isteğinin olup olmadığı sorusunu şöyle yanıtladı:

“Devlet Beye yaptığım nezaket ziyaretiydi. Yaptığı bazı şeyler için kendisine teşekkür ettim. O kadar. Yanından ayrılırken bana, “Her zaman beklerim’ dedi. Hatta; çıkarken, , ‘Elinizi tutup beraber çıkalım’ dedi. O yüzden odasından el ele tutuşup çıktık. Kendisinden herhangi bir siyasi talep veya yargı il ilgili destek gibi bir talebim olmadı. Partimize kayyum girmemesi için kapı önünde nöbet tutarım görüşümde de asla bir değişiklik yok.”