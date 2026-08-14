Elazığ’ın Sivrice ilçesinde kum ve taş ocaklarının faaliyetleri tartışma konusu oldu. CHP Sivrice eski İlçe Başkanı Erim Öztürk, ilçede faaliyet gösteren tesislerden birinin tarım arazilerini toz içinde bıraktığını, Kürk Deresi’nin doğal yapısının da bozulduğunu iddia etti. Öztürk, ilgili kurumların daha önce yapılan şikâyetlere rağmen tesislerle ilgili etkin bir denetim gerçekleştirmediğini savundu.

“ŞİMDİ DE TAŞ KIRMA MAKİNESİ GETİRDİLER”

Öztürk, Coşkun Lara’ya ait olduğunu belirttiği Sivrice’deki kum ocağında daha önce ruhsatsız alandan kum çıkarıldığı yönünde şikâyetlerde bulunduklarını belirterek, tesise bu kez taş kırma makinesi getirildiğini ileri sürdü.

Taş kırma faaliyetinin çevrede yoğun toz oluşmasına neden olduğunu savunan Öztürk, özellikle ilçeye yakın tarım arazilerinin olumsuz etkilendiğini söyledi.

“ŞİKÂYETLERİMİZE RAĞMEN İŞLEM YAPILMIYOR”

Söz konusu tesisle ilgili daha önce çeşitli haberlerin yayımlandığını ve İl Özel İdaresi’ne birçok kez başvurduklarını belirten Öztürk, buna rağmen gerekli işlemlerin yapılmadığını iddia etti.

Öztürk, tesisin bulunduğu Kürk Deresi’nin doğal yapısının da faaliyetler nedeniyle bozulduğunu öne sürerek, bölgede yaklaşık iki kilometre yukarıda başka bir firmaya ait benzer bir tesisin daha bulunduğunu söyledi.

“DENETİMDEN ÖNCE HABER VERİLİYOR” İDDİASI

Denetimlerin usulüne uygun yapılmadığını da iddia eden Öztürk, bazı durumlarda işletmelere denetim öncesinde haber verildiğini öne sürdü. Öztürk, denetim için ekiplerin geleceği sırada tesislerin faaliyetlerini durdurduğunu, ekiplerin ayrılmasının ardından çalışmaların yeniden başladığını savundu.

Öztürk, yapılan denetimlerde ise “göstermelik cezalar” uygulandığını iddia etti.

RUHSATTAKİ DERİNLİKLE SAHADAKİ DERİNLİK FARKLI MI?

Kum ocaklarının ruhsatlarında belirtilen derinliklerle sahadaki kazı derinliklerinin birbirinden farklı olduğunu da ileri süren Öztürk, “Ruhsata yazılan derinlikle kum alınan yerdeki derinlik bir değil. En az iki-üç misli derinlik farkı var” iddiasında bulundu.

VALİLİĞE VE ÖZEL İDARE’YE ÇAĞRI

Elazığ Valiliği ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne çağrıda bulunan Öztürk, tesislerin sahada ve tarafsız biçimde denetlenmesini istedi.

Öztürk, “Devletin memuru gibi davranın, gelin bu tesislerin sahalarında adil bir şekilde inceleme yapın. Vicdanınızla hareket edin ve o zaman gerekeni yapın” ifadelerini kullandı.

Öztürk ayrıca işletme sahiplerinin siyasi bağlantıları nedeniyle herhangi bir işlem yapılmadığını öne sürerek, iddialarının araştırılmasını istedi.