Rusya Bilimler Akademisi Kola Bilim Merkezi, St. Petersburg Devlet Üniversitesi ve A.E. Fersman Mineraloji Müzesi araştırmacıları, Kirovsky madeninde önemli bir keşfe imza attı. Khibiny masifinde yürütülen çalışmalarda daha önce literatürde yer almayan bir mineral tespit edildi.

Keşfedilen yeni minerale "Kola ashcroftine" adı verildi. Mineralin, içerdiği zengin element çeşidi ve karmaşık kristal yapısıyla jeoloji dünyasında yeni bir süreç başlatması bekleniyor.

KOLA ASHCROFTINE MİNERALİ HANGİ ÖZELLİKLERE SAHİP?

İtriyum, silisyum, potasyum ve sodyum gibi çok sayıda elementi tek bir kristalde toplayan mineral, araştırmacılar tarafından "yer kabuğunun kimyasal arşivi" olarak nitelendiriliyor.

Bileşimindeki kalsiyum, manganez ve flor oranlarıyla klasik türlerinden ayrılan mineral, bilinen en karmaşık kristal yapılardan birini barındırıyor.

YENİ MİNERAL NEDEN ALTINDAN DAHA DEĞERLİ SAYILIYOR?

Keşfin ekonomik açıdan en dikkat çeken yönünü kayanın üzerindeki özel kaplama tabakası oluşturuyor. Uzmanlar, bu tabakanın piyasa değerinin milimetre başına 145 dolara kadar ulaştığını hesapladı.

Bu birim fiyat, mevcut altın fiyatının önemli ölçüde üzerinde kalıyor. Pembemsi renge sahip ve oldukça kırılgan bir yapıya sahip olan ashcroftine mineralinin ana yatakları daha önce yalnızca Grönland, Kanada ve İtalya'da tespit edilmişti.

KHIBINY MASİFİ'NDE KEŞİFLER NEDEN DEVAM EDİYOR?

Kola Yarımadası'ndaki Khibiny masifi, mineral çeşitliliği bakımından dünyanın en zengin jeolojik sahaları arasında gösteriliyor. Bölge aynı zamanda küresel ölçekteki en büyük apatit ve nefelin rezervlerine ev sahipliği yapıyor.

Alandaki özel jeokimyasal koşullar, nadir görülen kristal yapıların oluşumunu tetikliyor. Bu yapısal özellikler sayesinde bölgede daha önce bilinmeyen yeni mineral türleri düzenli olarak gün yüzüne çıkarılıyor.