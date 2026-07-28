Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile İngiliz enerji şirketi BP arasında hisse devir sözleşmesi imzalandı. Anlaşma kapsamında TPAO, BP Energy Company of Kirkuk Limited'in (BP ECKL) yüzde 15 hissesini devraldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, anlaşmayla birlikte TPAO'nun Irak'ın önemli petrol ve doğal gaz üretim merkezlerinden Kerkük'teki sahaların geliştirilmesi çalışmalarında yer alacağını açıkladı. Yaklaşık 3 milyar varillik rezerv ve üretim potansiyeline sahip olduğu belirtilen proje kapsamında TPAO, BPECKL'nin diğer ortaklarıyla birlikte faaliyet yürütecek.

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