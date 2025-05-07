Meteorolojik değerlendirmelere göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Libya’nın Trablus bölgesinden gelen çöl tozlarının Türkiye’ye giriş yapacağı bildirildi. Uzmanlar, özellikle batı ve iç kesimlerde hava kalitesinde düşüş yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Sağlık uzmanları; solunum rahatsızlığı olan bireylerin, yaşlıların ve çocukların dışarı çıkarken maske takmalarını ve kapalı alanlarda bulunmalarını önerdi. Çöl tozlarının etkisinin birkaç gün sürebileceği ifade ediliyor.

Çöl tozlarının ne zaman etkisini kaybedeceği için herhangi bir açıklama yapılmadı.