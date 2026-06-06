TRABZON 2. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C. TRABZON 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/662

DAVALI : AHMED ALİ QANBARI

Davacı Shukrıa Najafı ile davalı Ahmed Ali Qanbarı arasında mahkememizde görülen boşanma davasında belirlenen 15/09/2016 günü saat 09:30'da ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ilanen tebliğ olunur.

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