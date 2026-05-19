T.C

TRABZON

4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

13.05.2026

DOSYA NO: 2025/83

İLANEN TEBLİGAT

TRABZON 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Nugzari ve Liza oğlu , 1983 OZURGETİ doğumlu, Gürcistan uyruklu sanık Iraklı KVARATSKHELIA hakkında Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 28.01.2025 tarih ve 2025/2214 soruşturma, 2025/590 esas, 2025/442 iddianame numaralı iddianamesi ile 14.01.2026tarihinde işlemiş olduğu halkın yararlanmasına sunulmuş ulaşım aracı içerisindeki eşya hakkında hırsızlık suçundan (TCK.m 142//1-c, 168/1, 53/1) mahkememize açılan kamu davasının yapılan açık yargılaması sonucundra mahkememizin 04.11.2025tarih, 2025/83, 2025/782karar sayılı ilamı ile sanığın eylemine uyan TCK’nın 142/1-c maddesi uyarınca HAGB kararı verildiği, verilen kararın tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilemediği anlaşılmakla adı geçene 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28.29. ve 30. Maddeleri gereğince ilanen tebligat yapılmasına karar verildiğinden hazırlanan ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren Tebligat Kanununun 31. Maddesi gereğince 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tabliğ edildiği tarihten itibaren2 haftalık yasal süre içinde muhatabın bulunduğu yer mahkemesine veya mahkememize bir dilekçe vererek veya tutanağa geçirilecek beyan ile Samsun Bölge Adliye Mahkemesi tarafından incelenecek olan istinaf yasa yolu açık olmak üzere kararı istinaf edebileceği, istinaf yoluna başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve yetire getirileceği ilanen tebliğ olunur.

