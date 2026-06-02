T.C.

TRABZON

4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2017/586 14.05.2026ILN02476503

İLANEN TEBLİGAT

TRABZON 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Ahmad ve Gohar oğlu 1997 Ahvaz doğumlu, Sına ZEBARDİN hakkında Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 24.11.2017 tarih ve 2017/14537 soruşturma, 2017/4118 esas, 2017/3029 iddianame numaralı iddianamesi ile 13.09.2017 resmi belgede sahtecilik suçundan (TCK.nın 204/1,53,54) mahkememize açılan kamu davasının yapılan açık yargılaması sonucunda mahkememizin12.03.2026 tarih, 2017/586 Esas, 2026/154 karar sayılı ilamı ile sanık hakkında olağan zaman aşımı nedeniyle TCK’nın 66/1- ve CMK'nın 223/8. maddeleri uyarınca DÜŞMESİNE karar verildiği,kovuşturma ve soruşturma aşamasında tüm aramalara rağmen sanığa ulaşılamadığı anlaşılmakla adı geçene7201 sayılı Tebligat Kanununun 28.29. ve 30. Maddeleri gereğince ilanen tebligat yapılmasına karar verildiğinden hazırlanan ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren Tebligat Kanununun 31. Maddesi gereğince 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ edildiği tarihten itibaren2 haftalık yasal süre içinde muhatabın bulunduğu yer mahkemesine veya mahkememize bir dilekçe vererek veya tutanağa geçirilecek beyan ile Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi tarafından incelenecek olan istinaf yasa yolu açık olmak üzere kararı istinaf edebileceği, istinaf yoluna başvurmadığıtakdirde kararın kesinleşeceği ve yetire getirileceği ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02476503