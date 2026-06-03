T.C.

TRABZON

4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2018/135 14.05.2026

İLANEN TEBLİGAT

TRABZON 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Akil ve İncas oğlu, 1992 Suriye doğumlu, Ömer HALİL hakkında Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 01.02.2016 tarih ve 2015/10505 soruşturma, 2016/538 esas, 2016/44 iddianame numaralı iddianamesi ile 27.09.2015 tarihinde ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçundan (6136 SK.13/1, TCK.nın 53,54) mahkememize açılan kamu davasının yapılan açık yargılaması sonucunda mahkememizin12.03.2026 tarih, 2018/135 Esas, 2026/158 karar sayılı ilamı ile sanık hakkında olağan zaman aşımı nedeniyle TCK’nın 66/1- ve CMK'nın 223/8. maddeleri uyarınca DÜŞMESİNE karar verildiği, kovuşturma ve soruşturma aşamasında tüm aramalara rağmen sanığa ulaşılamadığı anlaşılmakla adı geçene7201 sayılı Tebligat Kanununun 28.29. ve 30. Maddeleri gereğince ilanen tebligat yapılmasına karar verildiğinden hazırlanan ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren Tebligat Kanununun 31. Maddesi gereğince 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ edildiği tarihten itibaren2 haftalık yasal süre içinde muhatabın bulunduğu yer mahkemesine veya mahkememize bir dilekçe vererek veya tutanağa geçirilecek beyan ile Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi tarafından incelenecek olan istinaf yasa yolu açık olmak üzere kararı istinaf edebileceği, istinaf yoluna başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve yetire getirileceği ilanen tebliğ olunur.

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