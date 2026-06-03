T.C.

TRABZON

4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2016/171 14.05.2026

İLANEN TEBLİGAT

TRABZON 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Mamia ve Vardo kızı, 25.04.1960 doğumlu, Gürcistan uyruklu sanık Nona GUNAVA,Nıno ve Shota kızı,08.01.1967 doğumlu Gürcistan uyruklu sanık Gulnaz PIPIA ve 28.05.1954 doğumlu Gürcistan uyruklu sanıkNazibrola LAGUILAVA haklarında Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 12..02.2016 tarih ve 2013/2543 soruşturma, 2016/717 esas, 2016/6072 iddianame numaralı iddianamesi ile 05.03.2013 tarihinde bina içinde mufaza altına alınmış olan eşya hakkındahırsızlık suçundan (TCK.m 142//1-b, 67,63 ) mahkememize açılan kamu davasının yapılan açık yargılaması sonucunda mahkememizin12.03.2026 tarih, 2016/171 Esas, 2026/157 karar sayılı ilamı ile sanıklar hakkındaolağanüstü zaman aşamı nedeniyle TCK’nın 66/1-e, 67/4. ve CMK'nın 223/8. maddeleri uyarınca DÜŞMESİNE karar verildiği,kovuşturma ve soruşturma aşamasında tüm aramalara rağmen sanıklara ulaşılamadığı anlaşılmakla adı geçenlere7201 sayılı Tebligat Kanununun 28.29. ve 30. Maddeleri gereğince ilanen tebligat yapılmasına karar verildiğinden hazırlanan ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren Tebligat Kanununun 31. Maddesi gereğince 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ edildiği tarihten itibaren2 haftalık yasal süre içinde muhatabın bulunduğu yer mahkemesine veya mahkememize bir dilekçe vererek veya tutanağa geçirilecek beyan ile Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi tarafından incelenecek olan istinaf yasa yolu açık olmak üzere kararı istinaf edebileceği, istinaf yoluna başvurmadığıtakdirde kararın kesinleşeceği ve yetire getirileceği ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02476479