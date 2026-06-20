T.C. TRABZON

5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2024/821 Esas 2026/173 Karar

İLAN METNİ

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığının 29.11.2024 tarih, 2024/24037 soruşturma ve 2024/5554 karar sayılı iddianamesi ile, Resmi Belgede Sahtecilik suçundan mahkememize açılan kamu davasının yapılan açık yargılaması sonunda 12/03/2026 tarih 2024/821 Esas ve 2026/173karar sayılı ilamı ile ZAYNUDDIN HAKIMI, Nur Mohammad ve Latıfa oğlu, 01/01/2001 Afganistan doğumlu, sanığa Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması cezası ile cezalandırılmasına kararı verildiği,verilen kararın yapılan tüm aramalara rağmen sanığa ulaşılamadığından tebliğ edilemediği, sanığın adresinin de tespit edilemediği anlaşılmakla adı geçen sanığa mahkememiz gerekçeli kararının 7201 sayılı Tebligat yasanının 28, 29, 30 maddeleri gereğince ilanen tebligat yapılmasına karar verildiğinden hazırlanan ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren Tebligat Kanunun 31. maddesi gereğince 15gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ edildiği tarihten itibaren iki hafta içinde muhatabın bulunduğu yer mahkemesine veya mahkememize bir dilekçe vererek veya zabıt katibine beyanda bulunup tutanak düzenlettirmek suretiyle itiraz talebinde bulunabileceği, bulunmadığı takdirde kararın kesinleştirileceği ilanen tebliğ olunur.

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