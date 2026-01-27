Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinden edinilen bilgiye göre, Karadeniz'de deprem meydana geldi.
Trabzon'un Ortahisar ilçesine 28,66 kilometre açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğü 3,8 olarak ölçüldü.
Saat 23,15'te meydana gelen depremin denizin 14,61 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.
Türkiye'deki deprem bölgeleri oldukça geniş bir coğrafyayı kapsasa da Trabzon, 4'üncü ve 5'inci deprem kuşağında yer alıyor.
Türkiye'de deprem riskinin en az olduğu iller arasında yer alan kentte son büyük deprem, Batum'da 2012'de meydana gelen 5,6'lık sarsıntı olmuştu.