Trabzon'un Akçaabat ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte bir işçi toprak altında kaldı. Edinilen bilgiye göre, Dürbinar Mahallesi'nde özel bir firma tarafından sürdürülen altyapı inşaatında göçük meydana geldi. Yaşanan göçük sonucu işçilerden Z.A.'nın vücudunun bir bölümü toprak altında kaldı.
EKİPLER ZAMANLA YARIŞTI
Olayın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye kısa sürede 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin gerçekleştirdiği yoğun çalışmalar neticesinde, vücudunun bir kısmı toprak altında kalan işçi Z.A. bulunduğu yerden başarıyla çıkarıldı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Ekipler tarafından kurtarılan işçi, olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Z.A.'nın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.