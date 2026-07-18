Trabzonspor’un Valencia'dan transfer ettiği milli stoper Cenk Özkaçar, resmi sözleşme işlemlerini tamamlamak üzere Trabzon’a ayak bastı.

AŞK DOLU BAKIŞLAR DAMGA VURDU

Havalimanında taraftarların coşkulu tezahüratlarıyla karşılanan 25 yaşındaki savunma oyuncusu, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken oldukça samimi açıklamalarda bulundu ancak basın toplantısına damga vuran anlar, saha içi detaylardan ziyade aşk dolu bir bakış oldu.

'DÜNYANIN EN ŞANSLI ADAMI'

Cenk Özkaçar’ın Trabzonspor'a transfer olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdiği esnada, hemen yanında bulunan eşi Hira Özkaçar’ın milli futbolcuya olan aşk ve gurur dolu bakışları futbolseverlerin dikkatinden kaçmadı. Kameralara yansıyan bu özel anlar, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Sosyal medya kullanıcıları ve bordo-mavili taraftarlar, paylaşılan bu görüntülere kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdırırken, "Gurur dolu bakış...", "Dünyanın en şanslı adamı!" yorumlarında bulundu.