Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında bu akşam Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak. Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Cihan Aydın yönetecek.

Trabzonspor-Galatasaray maçının VAR hakemi de belli oldu. VAR monitörünün başında Erkan Engin oturacak.

Süper Lig'de 26 müsabakada 20 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılılar, topladığı 64 puanla maç eksiğine rağmen en yakın takipçileri Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin 4 puan önünde haftaya lider girdi.

Trabzonspor ise 18 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyetle 60 puan elde etti ve averajla 3. sırada yer aldı.

Bu sezonki 3. randevu

Galatasaray ile Trabzonspor, bu sezon 3. kez resmi müsabakalarda karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligin 11. haftasında İstanbul'da oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Gaziantep Stadı'nda oynanan Turkcell Süper Kupa yarı finalini ise Galatasaray 4-1 kazandı.

Muhtemel 11'ler:

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Ozan, Folcarelli, Bouchouari, Zubkov, Felipe, Onuachu.

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Davinson, Abdulkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Lang, Barış, Icardi.