Trabzon’un Yomra ilçesinden geçerek Karadeniz’e dökülen Şana Deresi’nin suyunda sabah saatlerinde meydana gelen ani renk değişimi vatandaşları tedirgin etti. Yaklaşık 1 saat boyunca kırmızı akan derenin suyundan numune alınarak laboratuvar incelemesi başlatıldı.
Olay, sabah saatlerinde Yomra ilçesi sınırları içerisinden geçip Karadeniz’e ulaşan Şana Deresi’nde yaşandı. Dere suyunun aniden kırmızıya döndüğünü fark eden çevre sakinleri, durumu yetkililere bildirdi. Yaklaşık 1 saat boyunca kırmızı renkte akan suyun daha sonra kendiliğinden normale döndüğü gözlendi.
EKİPLER SU NUMUNESİ ALDI
İhbar üzerine bölgeye kısa sürede jandarma ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Dere yatağı boyunca çevrede incelemelerde bulunan ekipler, renk değişiminin kaynağını ve suya karışan maddenin türünü tespit etmek amacıyla farklı noktalardan su numuneleri alarak laboratuvar analizi başlattı.