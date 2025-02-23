Trabzonspor Süper Ligin 25. Haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi Trabzon’da yoğun bir şekilde kar yağışı başladı.
Trabzonspor’un maçını oynayacağı Papara Park'ta ise ısıtma sistemi devreye alınırken 30 kişilik de ekip kuruldu.
Mücadelenin oynanmasına saatler kala Papara Park zemini karlarla kaplıydı. Futbolseverler maçın oynanıp oynanmayacağı konusunda bir bekleyiş içerisindeydi.
1 SAAT İÇERİSİNDE TEMİZLENDİ
Ekipler saat 16.30 civarı sahadaki karı küreme yöntemiyle temizlemeye başladı ve bu sırada üstten ısıtma sistemi de devreye sokuldu.
Saat 17.30 civarında çimler tamamen kardan temizlenmiş bir şekilde hakem heyetinin görüşüne açıldı.
KARAOĞLAN 'OYNANABİLİR' YANITINI VERDİ
Maçla ilgili kararı vermek için hakem Atilla Karaoğlan sahaya çıktı ve ekibiyle birlikte zemin durumunu kontrol etti.
Trabzonspor - Gaziantep FK maçının hakemi Atilla Karaoğlan, Papara Park’ın zeminini kontrol ederek, ‘Maç oynanır mı?’ sorununa, ‘Zemin çok güzel. Sıkıntı görünmüyor' cevabını vererek maçın oynanmasına karar verdi.