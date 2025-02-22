Trabzon'un Of ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazada, bir otomobil şarampole devrildi. Olayda 2 kişi yaralanırken, kazadan bir kişi ise yara almadan kurtuldu.
Edinilen bilgilere göre, 47 yaşındaki Ömer Eski'nin kullandığı 61 ADJ 377 plakalı otomobil, Of-Çaykara yolu Bölümlü Mahallesi fabrikalar mevkisinde kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybetti. Araç, yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada, sürücü Ömer Eski ile araçta bulunan kardeşi Ahmet Eski yaralanırken, sürücünün oğlu Muhammet Eren kazadan yara almadan kurtuldu.
Kazanın ardından, olay yerine hızla jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesi sonrasında yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazanın, bölgedeki kar yağışı nedeniyle yolun kayganlaşmasının etkisiyle meydana geldiği belirtildi.