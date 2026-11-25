Trabzon'un Yomra ilçesinde bulunan Şana Deresi'nin kırmızı renkte akması, bölge sakinleri arasında merak ve endişeye neden oldu. Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekipleri sevk edildi. Renk değişiminin nedenini belirlemek amacıyla dereden su numuneleri alınarak laboratuvar incelemesi başlatıldı.

BAKANLIKTAN 2 MİLYONLUK CEZA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, olayla ilgili yürütülen incelemenin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Bakanlık ekiplerinin tespitlerine göre, Şana Deresi'nin kırmızı akmasına bir boya depolama tesisindeki atıkların mevzuata aykırı şekilde bertaraf edilmesi neden oldu.

Çevre Kanunu kapsamında ilgili firmaya 2 milyon 346 bin TL idari yaptırım uygulandı.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Trabzon’un Yomra ilçesindeki Şana Deresi’nin kırmızı akması üzerine Bakanlık ekiplerimizce yapılan incelemede, bir boya depolama tesisindeki atıkların mevzuata aykırı şekilde bertaraf edildiği tespit edilmiştir.

Çevre Kanunu'na istinaden, ilgili firmaya 2 milyon 346 bin TL idari yaptırım uygulandı."

RİZE'DE DE BENZER OLAY YAŞANMIŞTI

Öte yandan, Rize'deki Değirmendere Deresi'nde de 21 Kasım'da benzer bir renk değişimi yaşanmıştı. Yapılan incelemelerde, derenin renginin özel bir çay fabrikasından kontrolsüz şekilde boşaltılan atıklar nedeniyle değiştiği belirlenmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da olayla ilgili şirkete idari para cezası uygulandığını açıklamıştı.