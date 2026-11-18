Trabzon’un Yomra ilçesinde kamyonetin kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandığı trafik kazasında 58 yaşındaki Aydın Can hayatını kaybederken, araçtaki 2 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yomra ilçesine bağlı Çamlıyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Kazayı fark eden çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine kısa sürede jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uçuruma devrilen araçtan çıkarılan Aydın Can, B.T. ve M.K., sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kaşüstü Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledildi.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Aydın Can, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Tedavileri devam eden B.T. ile M.K.’nin ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili başlatılan incelemeyi sürdürüyor.