Trabzon'da etkisini gösteren kuvvetli sağanak yağış, Ortahisar ilçesine bağlı Güneyli Mahallesi'nde heyelana yol açtı. BETON KIRARKEN TOPRAK ALTINDA KALDI Güneyli Mahallesi'nde sabah saatlerinde yamaç arazide bulunan komşusuna ait 3 katlı evin yakınlarında beton kırma işi yapan 50 yaşındaki Ali Turhal, aniden kayan dev toprak yığınının altında kaldı. Çevredekilerin durumu fark edip ihbarda bulunması üzerine bölge adeta alarm durumuna geçti. ZAMANLA YARIŞ BAŞLADI Olay yerine kısa sürede AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD koordinasyonunda bölgede geniş çaplı arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler, 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Ali Turhal’a sağ salim ulaşabilmek için yoğun bir çaba sarf ediyor. EV TAHLİYE EDİLDİ, BÖLGE GÜVENLİĞE ALINDI Heyelanın meydana geldiği alanın üst kısmında yer alan 3 katlı bina, yeni bir kayma riskine karşı tedbir amaçlı tahliye edildi. Polis ve jandarma ekipleri binanın çevresine emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemlerini artırdı. Ekiplerin toprak altındaki işçiyi kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

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