Trabzon'un Sürmene ilçesinde, ormanda çıkan örtü yangını itfaiye ekiplerince söndürülürken, yaklaşık 10 dönüm alan zarar gördü.
Alınan bilgiye göre Sürmene ilçesine bağlı Balıklı Mahallesi’nin yüksek kesiminde çay bahçelerinin de bulunduğu ormanda örtü yangını çıktı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.
Yerleşim yerlerine uzak olan yangına ekipler çevredekilerin de yardımıyla müdahale etti.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, yaklaşık 10 dönüm alan zarar gördü.
Ekiplerin soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.