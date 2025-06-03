Trabzon'da meydana gelen sağanak yağış özellikle şehir merkezinde hayatı felç etti. Sabah saatlerinden itibaren hız kazanan sağanak sebebiyle bir yurttaşın da kaybolduğu öğrenildi.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada arama çalışmalarının sürdürüldüğünü ifade ederken, , özellikle Ortahisar ilçesinde saat 03.00'ten beri yağmurun etkili olduğunu belirterek, "Yağış, saat 10.00 civarına kadar normal şekilde seyrederken, 10.00'dan itibaren önce metrekareye 50,15 kilogram olarak düştü, daha sonra saat 11.00-12.00 arasında metrekare başına 63 kilograma kadar yükseldi. Diğer ilçelerimizde de var ama onlar 27-28 kilograma kadar çıktı, oralar normal." diye konuştu.

HASAR TESPİTİ BAŞLADI

Yıldırım, AFAD'ın 16 mühendisle hasar tespitine başladığını belirterek, "Defterdarlığımıza talimatımızı verdik, iş yerleri ve araçlarla ilgili olan hasar tespitlerini hemen yapacaklar. Bu arada vatandaşlarımız da hasar tespiti varsa kendileri de müracaatlarını Defterdarlığımıza, Tarım Müdürlüğümüze, kaymakamlıklarımıza, belediyemize, AFAD'a yapabilirler. Bunların hepsi hemen değerlendirilecek." diye konuştu.

DSİ ekiplerinin menfezleri açma çalışmalarına devam ettiğini anlatan Yıldırım, Karakaya, Akpınar, Aykut ve Çal Mahallelerindeki su arıtma tesislerinin devre dışı olduğunu ancak depolarda yeterli içme suyu bulunduğunu ifade etti.

"44 MAHALLEMİZDE CİDDİ SIKINTILAR OLUŞTUĞU YÖNÜNDE BİLGİLER GELDİ"

Ortahisar Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçede şiddetli yağış sonrası taşkın, su baskını ve toprak kaymaları yaşandığı bildirildi.

Bazı mahallelerde ev ve iş yerlerini su bastığı, heyelan sonucu istinat duvarlarının yıkıldığı, bağlantı yollarının ulaşıma kapandığı belirtilen açıklamada, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın da yağıştan etkilenen mahallelerde incelemelerde bulunduğu kaydedildi.

Kaya, Trabzon'un bugün sel ve heyelana maruz kaldığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Çok ciddi bir afet oluştu. Saat 04.00'ten itibaren çok şiddetli yağış meydana geldi. Bu yağışa bağlı olarak birçok mahallemizde su taşkınları, heyelanlar ve çökmeler oluştu. Çamoba Mahallemizde menfezin yetersizliği nedeniyle suları taşıyamadığı için yol yarıldı. Ekiplerimiz burada suların binaya ve binanın dışında bulunan hayvanlara zarar vermemesi adına gerekli çalışmayı yaptılar."