Trabzon’da akşam saatlerinde başlayan sağanak, özellikle sahil kesimlerinde etkisini artırdı. Yoğun yağış nedeniyle kentteki çok sayıda cadde ve sokakta su birikintileri oluştu.

Pelitli, Havalimanı, Değirmendere ve Çömlekçi mevkilerinde biriken sular ulaşımı olumsuz etkiledi. Bazı araçlar su nedeniyle yollarda mahsur kalırken, sürücüler ilerlemekte zorlandı.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Şiddetli yağıştan Karadeniz Sahil Yolu da etkilendi. Yolun bazı bölümlerinde araçların su içerisinde kalması nedeniyle trafik akışı yavaşladı ve uzun araç kuyrukları oluştu.

Sürücüler suyla kaplanan bölümlerde kontrollü ilerlemeye çalışırken, bazı araçların yolda kaldığı görüldü.

SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU

Trabzon Havalimanı’na iç ve dış hatlar için ulaşımın sağlandığı güzergâhın bazı bölümlerinde de su birikintileri meydana geldi. Bu durum hem sürücüleri hem de havalimanına ulaşmaya çalışan yolcuları zor durumda bıraktı.

Öte yandan yağışla birlikte özellikle sahil kesimlerinde gökyüzünü aydınlatan yıldırım ve şimşekler dikkat çekti.

Gök gürültüsü eşliğinde zaman zaman şiddetini artıran sağanak, kentin yüksek kesimli mahallelerinde elektrik kesintilerine de neden oldu.

Yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin zemin ile bodrum katlarını su bastı.

Su baskınlarının yaşandığı bölgelerde Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ), Karayolları ve itfaiye ekipleri çalışma yürüttü.