Olay, dün öğle saatlerinde Düzköy ilçesine bağlı Gürgendağ Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Paşa Gülle (64) ile yengesi Emine Gülle (69) arasında "ot biçme" meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Paşa Gülle, tabancayla yengesi Emine Gülle, yeğeni Fatma Ergün (51) ve torunu Ekrem Ergün'e ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Emine Gülle'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Fatma Ergün ile oğlu Ekrem Ergün ise ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Durumu ağır olan Ekrem Ergün, geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından jandarma ekiplerine teslim olan şüpheli Paşa Gülle hakkında başlatılan adli süreç devam ederken, yaralı Fatma Ergün'ün hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.