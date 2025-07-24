Trabzon'un Yomra ilçesinde bulunan 'Özdil Mahalle Muhtarlığı' binasının büyüklüğünü görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

'BİRÇOK İLİN BELEDİYE BİNASINDAN BÜYÜK'

Muhtarlık binasını görünce cep telefonuyla kayda alan bir vatandaş, "Böyle muhtarlık binası mı olur? Muhtemelen birçok ilin belediye binasından büyüktür" dedi.

'DEVLET Mİ YÖNETİLİYOR BURADA?'

Sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gören videoya çok sayıda yorum yapıldı.

Birçok kullanıcı, "Yalova'nın belediye binası yok bize versinler. / Yuh! Muhtarlık binasına bak. / Muhtar tüm mahalleyi binaya almış. / Muhtar halkı kucaklamak istemiş. O yüzden büyük bi yere geçmişler. / Devlet mi yönetiyor bu muhtar burada?" vb. yorumlar yaptı.

SADECE 1 KATI KULLANILIYOR

İddiaya göre Trabzon Yomra'daki Özdil Mahallesi Muhtarlık binası, eski Özdil Belediye Başkanlığı binasıydı. Trabzon, büyükşehir olunca bina atıl kalmıştı. Son seçimde muhtar seçilen Sami Apaydın, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında bir katını ofis olarak değerlendirdi.