Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde esnaflık yapan emekli trafik polisi Aydın Çalış'ın başına tebessüm ettiren ancak bir o kadar da tedirgin eden ilginç bir olay geldi. 2009 yılında satın aldığı 1993 model kamyonetini 17 yıldır Trabzon ve ilçeleri dışına hiç çıkarmayan Çalış'a, e-Devlet üzerinden İstanbul Kuzey Çevre Otoyolu'ndan ihlalli geçiş yaptığına dair bildirim ulaştı.

"16 BİN 500 LİRA SANDIM, 16 LİRA 50 KURUŞ ÇIKTI"

Sisteme girdiğinde 61 HF 262 plakalı emektar kamyonetinin İstanbul’daki Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu Sarıgazi gişesinden kaçak geçiş yaptığını gören Çalış, gözlerine inanamadı.

Olay anını anlatan emekli polis, "Telefonuma e-Devlet'ten tebligat mesajı geldi. Bakınca kamyonetimin İstanbul'daki otoyoldan ceza yediğini öğrendim. Baktım ki 16 lira 50 kuruşluk bir ödeme görünüyor. Başlangıçta rakamı 16 bin 500 lira sanmıştım. Benim kamyonetim 10 kilometrelik köy yolunda hararet yapan 1993 model bir araçtır, İstanbul'a gitmesi mümkün değil" ifadelerini kullandı.

SAHTE PLAKA VE SUÇ ŞÜPHESİYLE ALARMA GEÇTİ

Cezanın miktarından ziyade güvenlik açısından endişelendiğini vurgulayan Çalış, "Bu cezanın tutarı önemsiz ama ben emekli bir emniyet mensubuyum. Aracımın plakası kopyalanmış veya sahte plaka olarak başka bir suça karışmış olabilir. O tarihte kamyonetim dükkanımın önünde park halindeydi. 17 yıldır Trabzon dışına çıkmayan araç için bu durum beni tedirgin etti. Mağduriyet yaşamamak ve olası suçların önüne geçmek için gerekli resmi makamlara başvurarak şikayetçi olacağım" şeklinde konuştu.