CHP, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayları için düzenledikleri Millet İradesi mitinglerine devam ediyor. Mitinglerin bugünkü adresi İmamoğlu memleketi Trabzon olurken miting meydanına asılan bir pankart da dikkat çekti.
İki kez kanser atlatan, 21 kilo veren geçtiğimiz hafta anjiyo yapılarak cezaevine gönderilen tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık için de serbest bırakılması için çağrılar devam ediyor.
CHP'nin bugün saat 18.00'de Trabzon mitinginin yapılacağı meydana "Murat Çalık'a Özgürlük" afişi asıldı.