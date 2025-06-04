Trabzon’da gün boyunca etkili olan şiddetli sağanak yağış, kenti adeta esir aldı. Sele dönüşen yağmur suları, birçok mahallede hayatı durma noktasına getirirken; yollar kapanırken, ev ve iş yerlerini su bastı. Tüm bu kaos yaşanırken, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’in yurtdışında olduğu ve Hollanda’da bir etkinliğe katıldığı görüntüler, sosyal medyada büyük öfkeye yol açtı.

Şehir Sular Altında, Başkan Avrupa’da

Kent genelinde birçok noktada su baskınları yaşanırken, vatandaşlar kendi imkânlarıyla tahliye çalışmaları yürütmek zorunda kaldı. Yaşanan felaketin hemen ardından sosyal medya kullanıcıları, Başkan Genç’in o anlarda şehir dışında olduğunu gündeme taşıdı. Kısa sürede yayılan bilgiler, kamuoyunda infiale neden oldu.

Ahmet Metin Genç’in, X (eski adıyla Twitter) platformunda Hollanda’da düzenlenen Yayla Şenliği’ne katıldığını gösteren bir video paylaşması, selden etkilenen vatandaşlar arasında tepkilerin daha da büyümesine neden oldu.

CHP Trabzon İl Başkanı’ndan Sert Eleştiri

Konuya dair bir açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, Belediye Başkanı Genç’e sert sözlerle yüklendi. Bak, “Trabzon perişan, insanlar mağdur. Ahmet Metin Genç nerede? Hollanda’da şenlikte eğleniyor” ifadeleriyle duruma tepki gösterdi.

Sosyal Medyada Tepkiler Çığ Gibi Büyüdü

Vatandaşlar, yaşanan afetin ardından belediye başkanının şehirde olmamasına sosyal medya üzerinden yoğun tepki gösterdi. Birçok kullanıcı, bu durumun kabul edilemez olduğunu ifade ederek sorumluluk çağrısında bulundu.

Trabzon’da selin yarattığı hasar henüz tam olarak belirlenememişken, belediye başkanının yurtdışında eğlenceye katılması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.