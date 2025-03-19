Beşiktaş’ta Paul Onuachu sesleri yükseldi. Ciro Immobile’nin yetersiz performansı nedeniyle Beşiktaş yönetimi, gelecek sezon için iki golcü kadroya katmayı planlıyor. Siyah-beyazlılarda listenin başında Paul Onuachu var. Beşiktaş, Southampton ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlamayan Nijeryalı forvet için harekete geçiyor.
Başkan Serdal Adalı’nın da onay verdiği Onuachu için yöneticiler, İngiliz kulübüyle masaya oturacak. Southampton’ın ortaklarından Rasmus Ankersen aynı zamanda Süper Lig ekibi Göztepe A.Ş.’nin sahibi. Adalı, ikili ilişkilerinin iyi olduğu Ankersen’le Onuachu hakkında bir görüşme yapacak. Trabzonspor’da oynadığı dönemde 17 gol atıp adından söz ettiren Nijeryalı forvetin, Türkiye’ye geri dönmek istediği öğrenildi.