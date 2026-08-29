Trabzon’un yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Çaykara ilçesinde derelerin debisi yükseldi. Debisi artan derenin taşması ve menfezin tıkanması sonucu Uzungöl’de bazı işletmelere ulaşım sağlayan kara yolu su ve balçıkla doldu. Yol bir süre ulaşıma kapanırken, bölgede ulaşımda aksama yaşandı. EKİPLER SEFERBER OLDU İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İş makineleriyle yürütülen çalışmalar kapsamında yola taşan su ve balçık temizlendi.

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