Meteoroloji'nin uyarılarının ardından yurdun bazı bölgelerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Trabzon ve Van'da etkisini artıran kar yağışı nedeniyle toplam sekiz ilçede taşımalı eğitim durduruldu.

Trabzon

Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Tonya ve Şalpazarı ilçelerinde taşımalı eğitim yarın yapılamayacak.

Van

Kentte akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde okullar tatil edildi.

İlk olarak Çaldıran ve Muradiye ilçelerinde taşımalı eğitime ara verilirken, daha sonra Erciş, Gürpınar, İpekyolu ve Tuşba ilçeleri de karara dahil edildi.

İlçe kaymakamlıkları tarafından yapılan açıklamalarda yoğun kar ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.