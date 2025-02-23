Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107'nci yıl dönümü dolayısıyla "Her adımda barışa koşuyoruz" sloganıyla düzenlenen 45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen maraton, Yeni Mahalle Devlet Sahil Yolu güzergahında 377 sporcunun katılımıyla yoğun kar yağışı altında gerçekleştirildi.

Yarı maratonda erkeklerde Ömer Amaçtan 1.04.53'lük süresiyle birinci, Murat Emektar 1.04.55 ile ikinci, Ayetullah Aslanhan ise 1.04.55'lik derecesiyle üçüncü oldu.

Kadınlarda da Bahar Yıldırım 1.13.18 ile birinciliği, Nursena Çeto 1.13.26'lık süresiyle ikinciliği, Sümeyye Erol da 1.14.06'lık derecesiyle üçüncülüğü elde etti.

Organizasyon kapsamında düzenlenen çeyrek maratonda da erkeklerde Ramazan Baştuğ ile kadınlarda Urkuş Işık birinci oldu.