Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'nde Kuopion ile karşılaştığı maçta Paul Onuachu golün ardından sakatlanarak oyundan çıktı.
Nijeryalı golcü, mücadelenin 3. dakikasında Salah'ın asistinde ağları havalandırarak takımını öne geçirdi. Ancak sakatlık yaşayan 32 yaşındaki futbolcu karşılaşmaya devam edemedi ve 10. dakikada yerini Franculino'ya bıraktı.
Bu sezon Trabzonspor formasıyla 10 karşılaşmada görev yapan Onuachu, 3 gol kaydetti. Golcü oyuncunun son durumu yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.