Trabzon'da 24 Kasım sabahı başlayan ve gün boyu süren sağanak, su baskınlarına, sel ve heyelanlara yol açtı. Metrekareye 100 kilogramı aşkın yağışın düştüğü kentte hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Ortahisar ilçesinde bir apartmanın istinat duvarı park halindeki 5 aracın üzerine yıkıldı.

1 No'lu Beşirli Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın istinat duvarının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Bazıları hurdaya dönen araçlardan bir bölümünün olaydan dakikalar önce park edildiği, sürücülerin toprak ve kayaların altında kalmaktan dakikalarla kurtulduğu belirtildi. Ekipler, güvenlik önlemi aldıkları bina çevresinde hasar tespit çalışması başlattı.

"CANA GELECEĞİNE MALA GELSİN"

Aracı duvarın altında kalan Alper Bayram, gürültüyü duyunca evden çıktığını söyledi. Bayram, "Çok şükür bize bir şey olmadı. 2 saat önce aracı park etmiştim. Büyük bir gürültü duyunca dışarı çıktım. Cana geleceğine mala gelsin" dedi.

Apartman sakinlerinden Dr. Kibar Çebi de aracını park ettikten yaklaşık 1,5 saat sonra bir ses duyduğunu, arkadaşlarının arayıp istinat duvarının çöktüğünü haber verdiğini anlattı. Çebi, "Bir araç benim, diğer dördü de komşularımızın araçları. Buna da şükür. Allahtan kimseye zarar gelmedi" diye konuştu. Çebi, bölgede iş yeri çalışanları ve kuryelerin de zaman geçirdiğini belirtti.

SAHİL YOLUNDA ARAÇLAR SU İÇİNDE KALDI

Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikti, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Karadeniz Sahil Yolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu. Pelitli, Havalimanı, Değirmendere, Çömlekçi ve Yalıncak mevkilerinde sürücüler ve yayalar su birikintileri nedeniyle güçlük yaşadı, bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

Trabzon Havalimanı iç hatlar giden yolcu terminali önündeki yolun bir bölümünde de su birikti. Sürücülerin yanı sıra yolcular da ulaşımda güçlük çekti.

DERE TAŞTI, HEYELANLAR YOLLARI KAPATTI

Sürmene'de debisi yükselen Zarha Deresi'nin taşması sonucu bazı binaların zemin ve bodrum katlarındaki ev ve iş yerlerini su bastı. Kentin yüksek kesimlerinde de toprak kaymaları meydana geldi.

Trabzon-Gümüşhane kara yolundaki heyelan nedeniyle Şehit Eren Bülbül Tüneli'nin çıkışı ulaşıma kapandı. Çarşıbaşı ilçesinde ise 6 mahalleye ulaşım sağlayan yol heyelan nedeniyle kapandı. Ekipler bu noktada iş makineleriyle çalışma başlattı.

801 PERSONEL VE 535 ARAÇ SAHADA

Trabzon Valiliği öncülüğünde belediye, DSİ, Karayolları, AFAD, İl Jandarma, Emniyet, itfaiye ve TİSKİ'nin de yer aldığı bir koordinasyon merkezi oluşturuldu. Merkezdeki değerlendirmeler doğrultusunda ekipler ihtiyaç duyulan bölgelere yönlendirildi.

TİSKİ, Karayolları, ilçe belediyeleri ve itfaiye ekipleri tıkanan mazgalları açıp yollardaki suyu tahliye etmeye çalıştı. Trafik polisleri yollarda güvenlik önlemi aldı. Sel sularından arındırılan noktalar yeniden trafiğe açıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yoğun yağış ve fırtına nedeniyle meydana gelen heyelan, sel ve su baskınlarına 801 personel ve 535 araçla müdahale edildiği, gelen 80 ihbarın tamamına ulaşıldığı bildirildi.

Suların çekildiği bölgelerde, su basan iş yerleri ve bodrum katlardaki evlerde temizlik çalışmaları devam ediyor. Kent genelinde onarım ve hasar tespit çalışmaları da sürüyor.