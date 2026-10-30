Trabzon’un Ortahisar ilçesi Çukurçayır Mahallesi’nde saat 15.00 sıralarında çıkan silahlı kavgada 26 yaşındaki Ömer Faruk Bostan hayatını kaybetti. Bostan ile husumetli olduğu belirtilen Samet S. (44) ve Emre K. (37) arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Samet S., yanındaki tabancayla Bostan’a ateş etti. İki şüpheli olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Bostan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri operasyonla iki şüpheliyi suç aleti tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Bostan’ın cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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