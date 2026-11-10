Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından sürücüleri yayla yollarını kullanmamaları konusunda uyardı. Belediye, bu yollarda karla mücadele çalışmalarının sürdüğünü belirterek can ve mal güvenliği için tedbirli olunmasını istedi.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin çalışmalarıyla kar nedeniyle kapanan kırsal mahalle yollarının tamamı ulaşıma açıldı. Kentin 18 ilçesinde kapalı mahalle yolu kalmadığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, ulaşımın güvenli şekilde sağlanması için gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Sürücülerimizin bu yolları kullanmamalarını, her türlü olumsuzluğa karşı tedbirli olmalarını ve olumsuz durumların Trabzon İletişim ve Koordinasyon Merkezimizin (TİKOM) Alo 153 hattına bildirilmesini önemle rica ediyoruz.”