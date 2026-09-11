Sosyal medya hesabından Trabzonluları hedef alan ve toplumun farklı kesimlerini karşı karşıya getirmeye dönük provokatif paylaşımlar yapan sözde “sosyal medya fenomeni” Ertuğrul Kaya hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, paylaşımların kaldırılması ve hesaba erişimin engellenmesi talep edilirken; şüphelinin gözaltına alınması talimatı yazıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabından Trabzonluları hedef alan ve toplumun farklı kesimlerini karşı karşıya getirmeye yönelik olduğu değerlendirilen paylaşımlar yapan Ertuğrul Kaya hakkında resen soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında söz konusu paylaşımların kaldırılması ve ilgili sosyal medya hesabına erişimin engellenmesi talep edildi. Kaya'nın gözaltına alınması yönünde de talimat verildi.

25 AĞUSTOS'TA YURT DIŞINA ÇIKMIŞ

Yapılan tespitlerde, hakkında soruşturma başlatılan Ertuğrul Kaya'nın 25 Ağustos tarihinde yurt dışına çıktığı belirlendi.

Kaya'nın sosyal medya paylaşımında Trabzonluları hedef alan ve Kürt vatandaşlara yönelik ayrımcı ifadeler içeren sözler kullandığı öğrenildi. Paylaşımda, Uzungöl'deki Arapça tabelalar üzerinden Trabzonlulara yönelik çeşitli suçlamalarda bulunuldu.

Ertuğrul Kaya’nın paylaşımındaki ifadelerinin şu şekilde olduğu öğrenildi:

"Ulan Trabzonlu y... Hani Kürtleri sevmiyorsunuz ya,

Gördüğünüz yerde, sokakta dövüp öldürmeye çalışıyorsunuz ya.

E, gittim Uzungöl’e. Her yerde Arapça tabelalar.

Bir tane Türk yok ama ağzınızı açmıyorsunuz.

He, ama bir Kürt gitse oraya, bir tane dükkân açsa, Kürtçe tabela koysa o dükkânı yakarsınız. Oğlum, siz ne kaypak adamlarsınız lan.”