Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor karşısında ilk yarıyı 2-0 geride kapatarak şok yaşayan Trabzonspor'un, ikinci 45 dakikadaki 4 gollü tarihi patlamasının arkasındaki sır perdesi kalktı. Bordo-mavili kulübün YouTube kanalında paylaşılan maç hikayesi videosunda, Alman teknik direktör Thomas Reis'in devre arasında soyunma odasında gerçekleştirdiği duygu yüklü ve sert konuşma gündeme bomba gibi düştü.

A Spor'da yer alan habere göre ilk devredeki skordan ziyade sahadaki teslimiyetçi ruha ve isteksizliğe öfkelenen deneyimli çalıştırıcı, oyuncularına taktik tahtasından önce karakterlerini hatırlattı.

"BÖYLE YENİLGİYİ KABUL ETMEM"

Takımın ikili mücadelelerdeki yumuşak görüntüsüne ve basit top kayıplarına sert tepki gösteren Thomas Reis, soyunma odasında ses tonunu yükselterek şu ifadeleri kullandı:

"Maçı kaybetmekle ilgili bir sorunum yok. Ama bu davranışımız ve bu tavrımız yüzünden kaybetmekle çok büyük bir sorunum var! Sahada her ikili mücadeleyi kaybettik, bu normal değil. Hiçbir temas, hiçbir şiddet olmazsa ve sahada rezil paslar atarsak gol yememize şaşırmamalıyız. Şimdi bu bizim için yepyeni bir durum; ilk kez geriye düştük ve 2 gol yedik. Ama ikinci yarı bizim için muazzam bir fırsat olabilir. Şu an onların kaybedecek çok şeyi var, bizimse kaybedecek hiçbir şeyimiz yok!"

Mücadele etmeden kaybedilecek hiçbir maçı sineye çekmeyeceğini vurgulayan Alman hoca, "Daha iyi bir tavır, daha iyi bir duruş istiyorum. Sahaya çıkıp 4-0 da kaybedebiliriz ama böyle değil; aslanlar gibi savaşarak kaybetmeliyiz" uyarısında bulundu.

"İŞLER İYİYKEN KOLAY; ŞİMDİ TAKIM OLMA VAKTİ"

Konuşmasının son bölümünde oyuncularının psikolojik bariyerlerini yıkan tecrübeli teknik adam, geri dönüş fitilini şu sözlerle ateşledi:

"Her şey mümkün. Onlar iki gol attı ama biz bugüne kadar oynadığımız her maçta en az iki gol atabileceğimizi zaten gösterdik. Şimdi bunu yine yapabiliriz; sahaya çıkıp gerçek bir takım olup olmadığımızı kanıtlama zamanı. Her şey yolunda giderken, skor lehimizeyken takım olmak kolaydır. Bugün asıl sınavımız, bugün gerçek bir birlik olma günü. Kaldırın o kafaları! Gerçek yüzümüzü sahada gösterelim beyler. Görecekler ki sonunda kaybetmek zorunda kalacaklar."

İKİNCİ YARIDA FIRTINA KOPTU

Reis'in bu sert ve motive edici konuşmasının ardından ikinci 45 dakikada sahaya bambaşka bir kimlikle çıkan bordo-mavililer, rakip kaleyi abluka altına alıp peş peşe bulduğu 4 golle skoru 4-3'e getirerek unutulmaz bir galibiyete imza attı.

Son düdüğün ardından soyunma odasında zaferi kutlayan öğrencilerini tebrik eden Alman çalıştırıcı, "Bu harika geri dönüş için hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Bu bizim için çok özel bir eşik oldu. Çünkü bu sezon ilk golü yiyip geriye düşen taraf hiç olmamıştık. Ne olursa olsun maçı çevirebilecek gücümüz olduğunu hep birlikte gördük" diyerek takımıyla gurur duyduğunu ifade etti.