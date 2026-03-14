Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor evinde Çaykur Rizespor'u ağırladı. Sonucu merakla beklenen Karadeniz Derbisi'ni Trabzonspor 1-0 kazandı. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı. Trabzonspor'a 3 puanı getiren golü ise 51. dakikada Onuachu kaydetti. Trabzonspor, bu sonucun ardından ligde puanını 57'ye yükseltti ve 2. sırada yer alan Fenerbahçe ile puanını eşitledi. Sahadan eli boş ayrılan Çaykur Rizespor ise 30 puanda kaldı. Fatih Tekke'nin öğrencileri gelecek hafta Eyüpspor'a konuk olacak.

