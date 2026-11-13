Süper Lig'de 2026-2027 sezonuna fırtına gibi bir giriş yapan Trabzonspor, iç saha performansıyla tarihinin en parlak dönemlerinden birini yaşıyor. Taraftarının önünde çıktığı ilk 5 lig maçının tamamından sahadan 3 puanla ayrılmayı başaran Karadeniz temsilcisi, kulüp tarihinde tam 26 yıl aradan sonra bu başarıya yeniden ulaştı.

Bordo-mavili ekip, evindeki ilk 5 karşılaşmadan kayıpsız ayrılma başarısını en son 2000-2001 sezonunda göstermişti. Söz konusu sezonda taraftarı önünde sırasıyla Bursaspor, Kocaelispor, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Antalyaspor'u mağlup eden Fırtına; aradan geçen 26 yılın ardından bu kez Başakşehir, Gençlerbirliği, Galatasaray, Beşiktaş ve Gaziantep Futbol Kulübü engelini kayıpsız aşarak adını yeniden tarihe yazdırdı.

HEM HÜCUMDA HEM SAVUNMADA KUSURSUZ

Trabzonspor'un 2026-2027 sezonundaki bu göz kamaştıran iç saha serisi, yalnızca puan tablosuna değil hücum ve savunma istatistiklerine de çarpıcı biçimde yansıdı. 2000-2001 sezonundaki tarihi başlangıçta ilk 5 iç saha maçında rakip fileleri 12 kez havalandırıp kalesinde 2 gol gören Karadeniz ekibi, bu sezon aynı periyotta performansını bir adım daha öteye taşıdı.

Sahasında oynadığı 5 müsabakada rakiplerine tam 15 gol atan bordo-mavililer, kalesinde ise yalnızca 1 gole izin verdi. Böylece Fırtına, 26 yıl önceki efsanevi serisine kıyasla 3 gol daha fazla üretip 1 gol daha az yiyerek hem hücum gücünde hem de savunma disiplininde kusursuz bir tablo ortaya koydu.

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'A GEÇİT YOK

Karadeniz devinin evinde yakaladığı 5 maçlık galibiyet serisini daha da anlamlı kılan detay ise zirve yarışındaki doğrudan rakiplerine karşı kurduğu mutlak üstünlük oldu. Trabzonspor, bu süreçte taraftarı önünde ağırladığı iki ezeli rakibi Galatasaray ve Beşiktaş'a adeta nefes aldırmadı.

İki dev randevudan da zaferle ayrılan bordo-mavili ekip, Galatasaray ve Beşiktaş ağlarına toplam 6 gol gönderirken kalesini tamamen gole kapattı. İç sahadaki boğucu baskısı ve yüksek skor üretkenliğiyle rakiplerine gözdağı veren Trabzonspor, şampiyonluk yarışındaki iddiasını en güçlü şekilde ortaya koydu.