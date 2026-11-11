Ara transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek isteyen Trabzonspor'un gündemine Brentford forması giyen Yegor Yarmolyuk geldi. Sabah'ın aktardığı habere göre bordo-mavililer, 22 yaşındaki Ukraynalı futbolcuyla yakından ilgileniyor.

Thomas Reis yönetiminde Süper Lig'deki son 6 maçını kazanan Trabzonspor, ocak ayında kadrosuna takviyeler yapmak istiyor. Orta saha için aranan oyuncunun hem savunmaya hem de hücuma katkı vermesi hedefleniyor.

PİYASA DEĞERİ 32 MİLYON EUROYA ULAŞTI

Haberde, Yarmolyuk'un 32 milyon euroluk piyasa değerinin transferin önündeki en ciddi maddi engel olduğu belirtildi. Brentford ile geçen yılın mayıs ayında 6 yıllık yeni sözleşme imzalayan futbolcu için Trabzonspor'u zorlu bir pazarlık sürecinin beklediği aktarıldı.

Kariyerine ülkesinin takımlarından Dnipro'da başlayan Yarmolyuk, 2022'de Brentford'ın B takımına katıldı, ertesi yıl ise A takıma yükseldi. Ukraynalı orta sahanın piyasa değeri, A takıma çıkmasının ardından geçen üç yılda 1 milyon eurodan 32 milyon euroya ulaştı.

Yarmolyuk'un, Arseniy Batagov ile aynı menajerlik şirketiyle çalıştığı da haberde yer aldı. Bordo-mavililerin bu bağlantının transfer sürecinde avantaj sağlayabileceğini düşündüğü aktarıldı.