Trabzonspor'da Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Franculino Dju ile antrenmanda ağrı hisseden Aral Şimşir'in sağlık durumlarına ilişkin açıklama yapıldı. Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, iki futbolcunun da tedavilerine başlandığını açıkladı.

DJU'NUN KAS VE KAS İÇİ TENDONUNDA KANAMA VE ÖDEM SAPTANDI

Franculino Dju'nun sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Beşir, "Çaykur Rizespor maçının son bölümünde sol uyluk arka bölümünde ağrı hisseden oyuncumuz Franculino Dju’nun yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, uyluk arka iç kısmındaki kas ve kas içi tendonunda kanama ve ödem saptanmıştır" dedi.

ARAL ŞİMŞİR'İN TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Aral Şimşir'in de antrenmanda sakatlandığını belirten Beşir, "Ayrıca takımımızın antrenmanı sırasında sağ alt baldır dış kısmında ağrı hisseden oyuncumuz Aral Şimşir’in yapılan MR görüntülemesi sonucunda, kasın dış kısmında kısmi kanama ve ödem tespit edilmiş olup oyuncularımızın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" ifadelerini kullandı.