İngiltere Championship finalinde Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Middlesbrough'u 90+5'te Oli McBurnie'nin golüyle devirip Premier Lig'e yükseldi. Ilıcalı, Premier Lig'in ilk Türk kulüp sahibi olarak tarihe geçti.

TRABZONSPOR'A PİYANGO VURDU

Öte yandan Hull City'nin bu başarısı, Trabzonspor'a da maddi gelir olarak döndü. Fırtına, Abdülkadir Ömür'ün sözleşmesinde yer alan başarı bonusu gereğince 2.5 milyon euroluk gelirin sahibi oldu.

Hull City'nin 2023-24 sezonunda Trabzonspor'dan 5 milyon euroya kadrosuna kattığı Abdülkadir Ömür, bu sezonu Antalyaspor'da kiralık olarak geçirdi.