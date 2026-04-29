Trabzonspor, transfer çalışmalarına erken başladı. Bordo-mavililer, İspanya La Liga ekiplerinden Girona'da forma giyen Ukraynalı kanat oyuncusu Viktor Tsygankov, listesine aldı. Ukrayna basınından SportArena'nın haberinde, Karadeniz ekibinin 28 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katma ihtimalini değerlendirdiği ve oyuncunun hücum hattının kanat bölgelerine katkı sağlayabileceği görüşünde olduğu belirtildi. Bu sezon Girona formasıyla 29 karşılaşmada görev alan Tsygankov, 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Trabzonspor'un mevcut kadrosunda Ukraynalı olarak Arseni Batagov ve Zubkov yer alıyor.

