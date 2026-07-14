Trabzonspor aldığı oyuncularla birlikte sattığı isimlerle de çok konuşuluyor. Bordo-mavililerin genç stoperi Nwaiwu'ya çılgın bir teklif geldi. Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın, Trabzonspor forması giyen 22 yaşındaki Nijeryalı stoper Nwaiwu için bordo-mavili kulübe yaklaşık 30 milyon avroluk teklif yaptığı öğrenildi.

ÖNEMLİ MESAFE KAT ETTİLER

İngiliz ekibinin teklifine ilişkin Trabzonspor yönetiminin kararını beklediği öğrenilirken, iki kulüp arasındaki görüşmelerde önemli mesafe kat edildiği ve anlaşmanın büyük ölçüde sağlandığı öne sürüldü. Geçtiğimiz sezon 5.5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Trabzonspor kadrosuna katılan genç savunmacı performansıyla beğeni toplamıştı.