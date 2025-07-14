Transfer sezonunda hareketli günler geçiren Trabzonspor, stoper takviyesi yapmak için kollarını sıvadı.
İskoçya'da yayın yapan gazetelerden Daily Record, Trabzonspor’un Rangres’ın stoperi John Souttar’ı transfer etmek istediğini yazdı. Eğer bu hamle gerçekleşirse Souttar, Rangers’tan eski arkadaşları Lundstram ve Barisic ile bir araya gelebilir. Ancak Trabzonspor her iki oyuncuyu da satmaya çalışıyor.
Yabancı kontenjanında boşluk yaratmayı da planlayan Trabzonspor'da Draguş da Eyüp’e kiralanıyor.